В аэропорту Нижнекамска был отменён план Ковёр

В воздушной гавани Нижнекамска сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнила пресс-служба Росавиации.

Ранее аэропорт Пулково снова приостановил приём и выпуск самолётов. Меры вступили в силу в 4:01 по московскому времени. В результате вчерашних ограничений работы воздушной гавани было задержано и отменено более ста рейсов. Пассажирам пришлось дожидаться посадки в аэропорту. Позже авиакомпании «Победа» и «Россия» уведомили о внесении изменений в расписание рейсов в связи с ограничениями, введёнными в ряде аэропортов страны.