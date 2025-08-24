В аэропорту Нижнекамска был отменён план Ковёр

Ранее аэропорт Пулково снова приостановил приём и выпуск самолётов. Меры вступили в силу в 4:01 по московскому времени. В результате вчерашних ограничений работы воздушной гавани было задержано и отменено более ста рейсов. Пассажирам пришлось дожидаться посадки в аэропорту. Позже авиакомпании «Победа» и «Россия» уведомили о внесении изменений в расписание рейсов в связи с ограничениями, введёнными в ряде аэропортов страны.