Выявлено влияние климата на изменчивость раковин утиной беззубки

«Раньше считалось, что это целый комплекс видов. Сейчас выяснилось по генетике, что это все одно монотонное. Живет в высокой Арктике, у нас в бассейне рек Индига, Печора, Лена в Якутии. В то же время она может быть встречена в бассейне реки Оронт, это Сирия, Ливан, Турция. Это бассейн рек Северной Африки, то есть Алжир, Тунис. Вид имеет сверхареал. Этот моллюск обладает очень высокими приспособительными особенностями», — отметил собеседник агентства.