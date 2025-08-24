Несколько человек пострадали в Брянске в результате атаки БПЛА

Срочная новость В Брянской области пострадали 2 человека после вражеской атаки БПЛА. Их автомобиль был атакован FVP-дронами. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
