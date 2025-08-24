Эпидемиолог назвал основные симптомы нового штамма коронавируса «Стратус»

Новый вирус «Стратус» по симптоматике схож с предыдущими штаммами коронавируса, заявил Онищенко.
Симптоматика нового варианта коронавируса «Стратус» во многом совпадает с проявлениями предыдущих штаммов. Об этом сообщил академик РАН, эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
«Вирус “Стратус” не новый, он появился еще в апреле. Это субтип коронавируса, который уже исчерпал свой пандемический потенциал. Но осенний подъем будет, как и положено. По тяжести течения заболевания он практически ничем не отличается от предшественников. Симптомы тоже похожие», — отметил Онищенко в беседе с aif.ru.
К числу распространенных симптомов коронавируса относятся повышение температуры, общая слабость, озноб, насморк, умеренные головные боли и сухой кашель. Помимо этого, в отдельных случаях отмечаются потеря обоняния, першение в горле и ощущение дискомфорта в области живота.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражений вирусом «Стратус» в России. На сегодняшний день количество подтвержденных случаев составляет 384, передает VSE42.