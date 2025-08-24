Ричмонд
РФ возобновила ввоз арбузов из Грузии впервые с 2023 года

Россия прекратила закупать арбузы в Грузии после лета 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

Россия впервые за долгое время импортировала арбузы из Грузии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Ранее российские компании покупали арбузы у местных фермеров в июне и июле. Однако в 2022 году закупки были прекращены. В 2023 году объем поставок составил всего 11,9 тысячи долларов. После этого импорт арбузов из Грузии в Россию снова не осуществлялся.

В том же году возобновились поставки, достигнув 455,6 тысячи долларов за первые два летних месяца. В июле объемы поставок приблизились к показателям до перерыва, составив 415,8 тысячи долларов.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва хочет возобновить здоровые взаимоотношения с Тбилиси. Теперь дело за Грузией, как ответит правительство этой страны, от этого будут зависеть дальнейшие отношения между странами. Отмечается, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией.