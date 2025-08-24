Россиянам назвали способы защиты от нового варианта коронавируса: как проявляется «стратус»

Субтип Covid-19 появился еще в апреле этого года и уже исчерпал пандемический потенциал. Тем не менее осенью ожидается традиционный подъем заболеваемости. Чтобы оставаться здоровыми, по словам Онищенко, необходимо «придерживаться правил, о которых и так часто говорят».