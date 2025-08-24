Россиянам назвали способы защиты от нового варианта коронавируса: как проявляется «стратус»

Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью aif.ru рассказал о способах защититься от нового варианта коронавируса «стратус».
Субтип Covid-19 появился еще в апреле этого года и уже исчерпал пандемический потенциал. Тем не менее осенью ожидается традиционный подъем заболеваемости. Чтобы оставаться здоровыми, по словам Онищенко, необходимо «придерживаться правил, о которых и так часто говорят».
«Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел», — сказал он, отметив также необходимость придерживаться режима сна и правильно питаться.
По его словам, по тяжести заболевания «стратус» не отличается от предшествующих вариантов коронавируса, и симптомы также схожи, в том числе повышение температуры, озноб, слабость, головные боли. В некоторых случаях возможны потеря обоняния и дискомфорт в животе.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа случаев заражения «стратусом». Однако, как она отметила, новый штамм коронавируса менее заразен.