Могила иностранного наёмника ВСУ Димитриоса Феррары, ликвидированного в зоне спецоперации, была обнаружена недалеко от немецкого Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг).
Об этом пишет РИА Новости. Место захоронения находится на кладбище небольшого курортного города Бад-Вильдбад. Похороны наёмника прошли ещё в ноябре 2024 года. Рядом с кремированными останками боевика захоронен прах его младшего брата, который скончался ещё в 2019 году.
Феррара рос в греко-итальянской семье. По данным местного футбольного клуба FC 07 Furtwangen, за который в молодости играл наёмник, боевик якобы был ликвидирован в ходе боев в ДНР.
Напомним, в середине августа стало известно, что в Харьковской области был уничтожен сбежавший из американской армии наёмник ВСУ Томас Райли Гамбургер. Он служил в 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США на территории Польши, откуда дезертировал. После Гамбургер перебрался на Украину.