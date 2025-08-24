Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Могилу ликвидированного наёмника ВСУ обнаружили в Германии

Наёмник ВСУ из ФРГ Димитриос Феррара был захоронен на кладбище немецкого города Бад-Вильдбад.

Источник: Аргументы и факты

Могила иностранного наёмника ВСУ Димитриоса Феррары, ликвидированного в зоне спецоперации, была обнаружена недалеко от немецкого Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Об этом пишет РИА Новости. Место захоронения находится на кладбище небольшого курортного города Бад-Вильдбад. Похороны наёмника прошли ещё в ноябре 2024 года. Рядом с кремированными останками боевика захоронен прах его младшего брата, который скончался ещё в 2019 году.

Феррара рос в греко-итальянской семье. По данным местного футбольного клуба FC 07 Furtwangen, за который в молодости играл наёмник, боевик якобы был ликвидирован в ходе боев в ДНР.

Напомним, в середине августа стало известно, что в Харьковской области был уничтожен сбежавший из американской армии наёмник ВСУ Томас Райли Гамбургер. Он служил в 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США на территории Польши, откуда дезертировал. После Гамбургер перебрался на Украину.