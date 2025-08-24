Могилу ликвидированного наёмника ВСУ обнаружили в Германии

Об этом пишет РИА Новости. Место захоронения находится на кладбище небольшого курортного города Бад-Вильдбад. Похороны наёмника прошли ещё в ноябре 2024 года. Рядом с кремированными останками боевика захоронен прах его младшего брата, который скончался ещё в 2019 году.