Обыкновенный расизм: власти отобрали новорожденного у матери из-за «родительской некомпетентности»

Ивана Николине Бренлунд, которая родилась в Нууке в семье гренландцев и выступала за гренландскую гандбольную команду, родила свою дочь Авиайю-Лууну 11 августа в больнице в Видовре, недалеко от Копенгагена, где она живет со своей семьей. Час спустя местный муниципалитет передал младенца в приемную семью. 18-летняя Бренлунд говорит, что с тех пор она видела свою дочь всего один раз, в течение часа, когда ей не разрешили успокоить ребенка или сменить подгузник.