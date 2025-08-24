Обыкновенный расизм: власти отобрали новорожденного у матери из-за «родительской некомпетентности»

Протесты в Гренландии вспыхнули в связи с тем, что новорожденного забрали у матери-гренландки после проверки на «родительскую компетентность». Датские колониальные власти забрали младенца в возрасте одного часа от роду, несмотря на закон, запрещающий проведение тестов у лиц гренландского происхождения.
Датские власти отобрали у матери-гренландки ее часового ребенка после того, как она прошла тесты на «родительскую компетентность», несмотря на новый закон, запрещающий использование спорных психометрических тестов для людей с гренландским происхождением, пишет The Guardian.
Ивана Николине Бренлунд, которая родилась в Нууке в семье гренландцев и выступала за гренландскую гандбольную команду, родила свою дочь Авиайю-Лууну 11 августа в больнице в Видовре, недалеко от Копенгагена, где она живет со своей семьей. Час спустя местный муниципалитет передал младенца в приемную семью. 18-летняя Бренлунд говорит, что с тех пор она видела свою дочь всего один раз, в течение часа, когда ей не разрешили успокоить ребенка или сменить подгузник.
Тесты на «родительскую компетентность», известные как FKU (forældrekompetenceundersøgelse), были запрещены для людей гренландского происхождения в начале этого года после многолетней критики со стороны активистов и правозащитных организаций, которые успешно доказывали, что тесты были расистскими, поскольку они не подходили для людей из числа инуитов с культурной точки зрения. Поскольку закон вступил в силу в мае, участники кампании задаются вопросом, почему Бренлунд все же подверглась проверке.
Министр социальных дел Дании Софи Хесторп Андерсен заявила, что она обеспокоена этими сообщениями и обратилась к муниципалитету Хойе-Тааструп, ответственному за это решение, с просьбой объяснить, как он отнесся к этому делу. «Стандартизированные тесты не должны использоваться при устройстве на работу семей с гренландским происхождением. Закон ясен», — сказала она.
Дело Бренлунд вызвало протесты в Гренландии, а дальнейшие акции протеста запланированы в Нууке, Копенгагене, Рейкьявике и Белфасте.
Бренлунд сказали, что ее ребенка забрали из-за травмы, которую она получила от своего приемного отца, который находится в тюрьме за сексуальное насилие над ней. Муниципалитет сказал ей, что она «недостаточно гренландка» для применения нового закона, запрещающего проведение тестов, несмотря на то, что она родилась в Гренландии от гренландских родителей.
Местные власти начали тестирование в апреле — после объявления в январе о введении запрета. Они сдали анализы в июне, и с этого момента закон вступил в силу. За три недели до родов Бренлунд сказали, что у нее заберут ребенка.
Муниципалитет отказался от комментариев, сославшись на соблюдение конфиденциальности. Но он признал ошибки в своих процедурах и заявил, что стремился обеспечить соблюдение требований законодательства и «наилучшее возможное решение» для семьи.
Бренлунд рассказала The Guardian: «Я не хотела рожать, потому что знала, что произойдет потом. Я держала свою малышку рядом с собой, когда она была у меня в животе, это было самое близкое время, когда я могла находиться рядом с ней. Это было очень тяжелое и ужасное время».
Она рассказала, что ее первая встреча с дочерью, состоявшаяся ранее на этой неделе, была прервана раньше срока, поскольку считалось, что ребенок переутомился.
«Мое сердце разбилось, когда она (заведующая) остановила время. Мне было так грустно, что я закричала в машине и осталась в ней. Все произошло так быстро, что нам пришлось уехать, — сказала она сквозь слезы. — Мое сердце разбито, я не знаю, что делать без нее».
Бренлунд разрешается видеться со своим ребенком под присмотром только раз в две недели по два часа. Ее апелляция будет рассмотрена 16 сентября, пишет The Guardian.
Приемная мать Бренлунда, Гитте, которая наполовину гренландка, сказала: «Такое чувство, что тебе нельзя переживать травму, если ты собираешься стать мамой».
Участники кампании призвали датское правительство принять срочные меры, чтобы помочь Бренлунд. Дида Пипалук Йенсен, которая является одной из организаторов демонстрации в столице Исландии у здания посольства Дании 18 сентября, заявила, что методы проведения тестов на гренландцах были «ужасающими».
Участники кампании также провели акцию протеста в поддержку другой матери из Гренландии, Киры Александры Кронволд, чье дело вызвало всеобщий резонанс после того, как датские власти насильно увезли ее дочь Замми через два часа после ее рождения. Они по-прежнему живут раздельно.
Что касается дела Бренлунд, Пипалук Йенсен сказала: «Одной из причин, по которой муниципалитет потребовал изъятия ее дочери, была травма, полученная Иваной в прошлом. Мне кажется неправильным наказывать Ивану за то, за что она не несет ответственности».
Лейла Бертельсен, основательница ассоциации Foreningen MAPI, которая помогает родителям-инуитам в Дании, написала министру письмо, в котором призвала ее вмешаться.