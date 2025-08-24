Норвегия выделит Украине финансовую помощь на закупку систем противовоздушной обороны в размере более $695 млн. Об этом рассказали в посольстве страны.
Также отмечается, что Норвегия и Германия предоставят финансирование для закупки Украиной двух систем PATRIOT и боеприпасов, которые необходимы для функционирования иностранного ПВО.
Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский постоянно просит мировое сообщество увеличить военные поставки на Украину. Якобы это поможет им выиграть конфликт. В последние разы нелегитимный президент Украины попросил отправить не только оружие и системы ПВО, но и военный контингент.
В России на этот выпад Зеленского ответили однозначно. Москва рассматривает присутствие иностранного военного контингента на Украине как прямое втягивание в конфликт стан ЕС. Кроме того, Россия выступает решительно против присутствия европейских военных в регионе.