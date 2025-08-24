Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский постоянно просит мировое сообщество увеличить военные поставки на Украину. Якобы это поможет им выиграть конфликт. В последние разы нелегитимный президент Украины попросил отправить не только оружие и системы ПВО, но и военный контингент.