Guardian: в Британии продают человеческие останки из-за пробелов в законе

В Великобритании наблюдается практика торговли человеческими останками (черепами и другими костями), и некоторые опасаются, что из-за недостаточной строгости законов в стране усилятся разграбления могил в целях добычи таких «товаров». О ситуации сообщает британская газета The Guardian.
В публикации отмечается, что в Британии есть магазины, специализирующиеся на продаже настоящих человеческих черепов, мумифицированных частей тела и даже кошельков из человеческой кожи. Также объявления о продаже подобных предметов можно найти в интернете, добавляет издание.
«Нет никаких оснований полагать, что эта продажа является незаконной, но эксперты призывают к ужесточению мер по борьбе с торговлей человеческими останками. По их словам, отсутствие регулирования означает, что большая часть купли-продажи черепов и костей попадает в “серую зону” права и растущий онлайн-рынок рискует подстегнуть новую эру “похищения тел”, так как появляются сообщения об изъятии костей из склепов и кладбищ в Британии и за рубежом», — пишет газета.
Уточняется, что осквернение могилы в Великобритании является правонарушением, но человеческие останки юридически не могут кому-то «принадлежать» или «быть украденными», то есть их продажа не считается преступлением.
Ранее американский журнал People проинформировал, что в США задержали бывшего руководителя морга при Гарвардской медицинской школе, заподозрив его в краже и незаконной продаже человеческих останков, предназначавшихся для научных исследований.