Guardian: в Британии продают человеческие останки из-за пробелов в законе

«Нет никаких оснований полагать, что эта продажа является незаконной, но эксперты призывают к ужесточению мер по борьбе с торговлей человеческими останками. По их словам, отсутствие регулирования означает, что большая часть купли-продажи черепов и костей попадает в “серую зону” права и растущий онлайн-рынок рискует подстегнуть новую эру “похищения тел”, так как появляются сообщения об изъятии костей из склепов и кладбищ в Британии и за рубежом», — пишет газета.