В сельском соццентре в Курской области прошел праздник «Русский самовар»

Праздник «Русский самовар» состоялся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Непоседы» в селе Охочевка Курской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве социального обеспечения, материнства и детства региона.
Во время мероприятия ребята узнали много интересного и полезного о традициях и истории России, а также приняли участие в конкурсах на знание пословиц и поговорок. Кроме того, они водили хороводы и играли в народные игры: «Жмурки», «Ручеек» и «Платочек». Кульминацией праздника стало чаепитие с вкусными баранками и сладостями. За праздничным столом дети делились впечатлениями и рассказывали о своих любимых лакомствах.
«У каждого народа есть свои традиции, которые любят и взрослые, и дети. Одной из них является чаепитие. Традиция пить чай есть у всех народов, но проходит она у каждого по-своему. На Руси было особенное чаепитие, а все потому, что оно не обходилось без удивительного предмета быта — самовара, который называли еще самокипец, самогрей, самоварник. Такие празднования позволяют детям прикоснуться к истории нашего народа, его ценностям и обычаям, а форма проведения “игра-беседа” делает их интересными и запоминающимися», — отметила воспитатель центра Маргарита Анохина.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.