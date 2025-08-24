В сельском соццентре в Курской области прошел праздник «Русский самовар»

«У каждого народа есть свои традиции, которые любят и взрослые, и дети. Одной из них является чаепитие. Традиция пить чай есть у всех народов, но проходит она у каждого по-своему. На Руси было особенное чаепитие, а все потому, что оно не обходилось без удивительного предмета быта — самовара, который называли еще самокипец, самогрей, самоварник. Такие празднования позволяют детям прикоснуться к истории нашего народа, его ценностям и обычаям, а форма проведения “игра-беседа” делает их интересными и запоминающимися», — отметила воспитатель центра Маргарита Анохина.