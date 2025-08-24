Онищенко рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса «Стратус»

— Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил, о которых и так часто говорят. Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел. А также необходимо придерживаться режима сна и правильно питаться, — рассказал эпидемиолог в беседе с Aif.ru.