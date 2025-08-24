Академик РАН, эпидемиолог и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса «стратус».
Онищенко сообщил, что симптомы нового субтипа Covid-19 схожи с предыдущими вариантами. Субтип появился еще в апреле и утратил пандемический потенциал, однако осенью ожидается традиционный рост заболеваемости.
Академик добавил, что по тяжести заболевание «стратус» не отличается от предыдущих штаммов. К типичным симптомам относятся повышение температуры, слабость, озноб и головные боли; в отдельных случаях возможны потеря обоняния и дискомфорт в животе.
— Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил, о которых и так часто говорят. Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел. А также необходимо придерживаться режима сна и правильно питаться, — рассказал эпидемиолог в беседе с Aif.ru.
По данным Роспотребнадзора, новый штамм коронавируса очень заразен. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, какие симптомы характерны для нового вируса.
По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, штамм «Стратус» не представляет особой опасности. Эксперт отметил, что вероятность заражения отдельного человека невелика, поэтому причин для паники нет. Он уточнил, что штамм является привычным сезонным заболеванием с симптомами, сходными с обычной простудой.