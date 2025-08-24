В детском саду № 75 в Костроме отремонтировали бассейн

Бассейн обновили в детском саду № 75 в Костроме в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.
В ходе капитального ремонта в бассейне полностью отремонтировали кровлю, заменили внутренний водосток и восстановили кладку стены. Внутри специалисты обновили чашу бассейна, раздевалки, душевые и туалеты. Также были заменены системы освещения, отопления и вентиляции. Теперь детям будет намного комфортнее заниматься плаванием.
«Наша основная задача — чтобы ребенок не боялся воды. Благодаря занятиям почти все наши дети умеют плавать. И конечно, оздоровительный эффект очень хороший. Как только дадут тепло, снова начнем занятия», — отметила заведующая детским садом Ольга Матросова.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.