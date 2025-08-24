Приняла за комариный укус: Россиянка подхватила боррелиоз на отдыхе в Таиланде

По информации Telegram-канала, россиянка отдыхала с семьёй в отеле Grand Jomtien Palace. Они посетили знаменитый военный пляж Сай Кео, расположенный на территории Королевских ВМС Таиланда и славящийся своим белоснежным песком и прозрачной водой. Именно там, во время загара на шезлонге, клещ незаметно напал на туристку. Сначала женщина подумала, что это обычный комариный укус, и продолжила наслаждаться отдыхом. Однако по прилёте в Россию место укуса стало стремительно увеличиваться.