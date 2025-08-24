Студенты из Санкт-Петербурга присоединились к донорской акции

Бойцы студенческих отрядов Всероссийского проекта «Взлетная полоса» из Санкт-Петербурга стали участниками акции по сдаче крови для внесения в федеральный регистр доноров костного мозга. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
К акции присоединились более 1,5 тысячи участников Российских студенческих отрядов примерно из 50 субъектов страны. В Санкт‑Петербурге участниками стали 30 бойцов Всероссийского проекта «Взлетная полоса», которые сдали анализы для внесения в регистр. Также на информационных лекциях, посвященных донорству костного мозга и его значению, присутствовали представители 24 отрядов проекта.
«Проект “Взлетная полоса” традиционно объединяет самых активных и ответственных бойцов, и участие в такой акции — закономерный шаг. Мы стремимся не только к профессиональному и личностному росту наших ребят, но и к формированию устойчивой социальной ответственности. Вступить в Регистр доноров костного мозга — это серьезное и ответственное решение. Я горжусь тем, что 30 бойцов проекта осознанно сделали этот важный шаг, и все участники проекта получили новые знания», — отметил председатель правления студенческих отрядов Санкт‑Петербурга Семен Киселев.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.