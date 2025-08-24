Студенты из Санкт-Петербурга присоединились к донорской акции

«Проект “Взлетная полоса” традиционно объединяет самых активных и ответственных бойцов, и участие в такой акции — закономерный шаг. Мы стремимся не только к профессиональному и личностному росту наших ребят, но и к формированию устойчивой социальной ответственности. Вступить в Регистр доноров костного мозга — это серьезное и ответственное решение. Я горжусь тем, что 30 бойцов проекта осознанно сделали этот важный шаг, и все участники проекта получили новые знания», — отметил председатель правления студенческих отрядов Санкт‑Петербурга Семен Киселев.