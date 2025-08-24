Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио обратился к Украине с призывом к «переговорному урегулированию» конфликта в контексте празднования Дня независимости.
«Мы верим в переговорное урегулирование, которое будет поддерживать украинский суверенитет и гарантировать её долгосрочную безопасность, приведя к прочному миру», — говорится в сообщении от Рубио, которое было опубликовано на сайте Госдепа.
При этом Рубио отметил, что надеется на продолжение сотрудничества с Украиной в целях развития оборонного и экономического партнерства. Нужно сказать, что в США настаивают на прекращении конфликта на Украине, при этом глава Белого дома Дональд Трамп обратился к нелегитимному президенту Владимиру Зеленскому с перечнем действий для стабильного мира на Украине. Но украинский политик отверг их все.