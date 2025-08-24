Рубио призвал Украину перейти к переговорному урегулированию конфликта

При этом Рубио отметил, что надеется на продолжение сотрудничества с Украиной в целях развития оборонного и экономического партнерства. Нужно сказать, что в США настаивают на прекращении конфликта на Украине, при этом глава Белого дома Дональд Трамп обратился к нелегитимному президенту Владимиру Зеленскому с перечнем действий для стабильного мира на Украине. Но украинский политик отверг их все.