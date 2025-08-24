В Сети появилось видео из переполненного пассажирами Пулково

Ситуация обострилась на рассвете 24 августа, когда Пулково полностью приостановил приём и выпуск самолётов. Это решение было принято в целях гарантирования безопасности всех находящихся на борту и на земле. Также из-за закрытия воздушных ворот культурной столицы пострадали пассажиры из Калининграда.