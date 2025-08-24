Ричмонд
В Сети появилось видео из переполненного пассажирами Пулково

В аэропорту Пулково сложилась гнетущая обстановка. Пассажиры, застрявшие в воздушной гавани в ожидании своих рейсов, буквально оккупировали все доступные горизонтальные и даже не самые удобные поверхности. Кадрами делятся представители аэроузла.

Источник: Life.ru

Видео © Telegram / Аэропорт Пулково.

На данный момент перенесено несколько десятков вылетов.

Хаос в расписании царил в аэропорту Пулково 23 августа — более ста рейсов оказались задержаны или вовсе отменены из-за действовавших ограничений. Тысячи пассажиров были вынуждены провести часы в ожидании посадки. Авиаперевозчики позаботились о них, предоставив воду, а аэропорт установил дополнительные раскладные стулья для комфорта.

Ситуация обострилась на рассвете 24 августа, когда Пулково полностью приостановил приём и выпуск самолётов. Это решение было принято в целях гарантирования безопасности всех находящихся на борту и на земле. Также из-за закрытия воздушных ворот культурной столицы пострадали пассажиры из Калининграда.