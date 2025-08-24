В Свердловской области проложили и расчистили более 4 тыс. км минполос

Свыше 4 тыс. км минерализованных полос расчистили и проложили в Свердловской области для профилактики лесных пожаров в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Сотрудники лесничеств, Уральской авиабазы и арендаторы лесных участков обустроили в лесах региона 1,9 тыс. км новых защитных полос и провели уборку от кустарников и трав около 2,2 тыс. км прежних таких же объектов. Минерализованные полосы прокладывают вокруг популярных мест отдыха, вблизи хранения горючих и смазочных материалов при проведении арендаторами работ в лесу, в местах складирования заготовленной древесины, а также около хвойных молодняков и территорий, где провели лесовосстановление.
«Профилактические меры демонстрируют отличный результат: снижение в 1,4 раза площади пожаров в сравнении с прошлым годом и в целом спокойный пожароопасный сезон в этом году. Профилактика лесных пожаров — наш абсолютный приоритет. В этом году мы усилили работу по созданию защитных минерализованных полос. Это надежный барьер против огня, и мы делаем все, чтобы максимально сохранить леса региона и обеспечить безопасность жизни и здоровья людей», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
