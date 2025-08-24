В Свердловской области проложили и расчистили более 4 тыс. км минполос

«Профилактические меры демонстрируют отличный результат: снижение в 1,4 раза площади пожаров в сравнении с прошлым годом и в целом спокойный пожароопасный сезон в этом году. Профилактика лесных пожаров — наш абсолютный приоритет. В этом году мы усилили работу по созданию защитных минерализованных полос. Это надежный барьер против огня, и мы делаем все, чтобы максимально сохранить леса региона и обеспечить безопасность жизни и здоровья людей», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.