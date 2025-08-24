В Крыму пройдет второй поток обучающей программы «СВОе дело»

Второй поток обучающей программы «СВОе дело» стартует 16 сентября в Республике Крым по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Участники смогут пройти тестирование, чтобы выявить свои сильные стороны, полезные для бизнеса, получить психологическое консультирование, а также вдохновиться реальными историями успеха. Ключевой частью программы станет помощь в разработке индивидуального плана развития бизнеса, где будут учтены все аспекты — от генерации идеи до выхода на рынок. Также участники узнают о доступных мерах помощи для сельхозпроизводителей, условиях получения налоговых льгот и современных методах продвижения бизнеса в социальных сетях и на маркетплейсах.
В рамках программы будут представлены десять кейсов получения пассивного дохода, что позволит слушателям расширить горизонты своего предпринимательского видения. Занятия будут проходить в течение месяца, по вторникам и четвергам. Регистрация доступна по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.