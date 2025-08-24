В Крыму пройдет второй поток обучающей программы «СВОе дело»

Участники смогут пройти тестирование, чтобы выявить свои сильные стороны, полезные для бизнеса, получить психологическое консультирование, а также вдохновиться реальными историями успеха. Ключевой частью программы станет помощь в разработке индивидуального плана развития бизнеса, где будут учтены все аспекты — от генерации идеи до выхода на рынок. Также участники узнают о доступных мерах помощи для сельхозпроизводителей, условиях получения налоговых льгот и современных методах продвижения бизнеса в социальных сетях и на маркетплейсах.