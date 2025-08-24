Российский боксёр Гассиев одержал победу над американцем в Майами

Интересно, что изначально Гассиев готовился к бою с представителем Польши Анджеем Вавжиком, но в последний момент тот получил травму, и организаторам пришлось срочно искать замену. Джереми Милтон, хотя и стал достойным соперником, не смог противостоять технике и опыту Гассиева.