Детям из воюющей страны отказали в посещении парка развлечений

Израильским детям отказали в посещении парка развлечений на юге Франции. Менеджер центра «зиплайн» задержан по подозрению в религиозной дискриминации после того, как группа подростков в возрасте от восьми до 16 лет отказали в праве посещать аттракцион.
Управляющий парком отдыха на юге Франции был задержан по подозрению в религиозной дискриминации после того, как группе израильских детей было отказано в доступе, сообщает Associated Press.
Как сообщили в прокуратуре Перпиньяна, израильские дети в возрасте от восьми до 16 лет находились на каникулах в Испании и забронировали время на четверг, чтобы посетить парк приключений Tyrovol zipline в Порт-Пюйморенсе, недалеко от испанской границы в Пиренейских горах.
Французская прокуратура заявила, что менеджер сначала сказал некоторым людям, что он отказывается от доступа к группе на основании «личных убеждений», а затем предложил другие объяснения.
В сообщении, опубликованном в среду вечером в социальных сетях парка, говорилось, что в четверг заведение будет закрыто из-за шторма, «чтобы провести полную проверку объектов».
Руководство парка сообщило израильской группе, что они не смогут его посетить. В заявлении говорится, что они отправились в другое развлекательное заведение во Франции без каких-либо инцидентов. Менеджер отрицал какие-либо правонарушения.
«Мы перешли черту. Мы потрясены», — сказала Перла Данан, президент представительного совета французских еврейских организаций в регионе Лангедок-Руссильон.
«Все началось с граффити, оскорблений и физических нападений, а теперь это буквально запрет для детей в возрасте от восьми до 16 лет», — сказала Данан, добавив, что это напомнило ей о знаке «евреям и собакам вход воспрещен» во время Холокоста. «Ценности Франции были нарушены», — негодует она.
Жан-Филипп Оже, мэр Порт-Пюйморенса, в котором проживает около 100 человек, сказал, что «в основе нашего сообщества лежит чувство сопричастности и братства». Он добавил, что инцидент вызвал «крайнее удивление» в деревне.
Еврейская обсерватория Франции также выразила «глубокое возмущение» в своем заявлении в пятницу. «Такой акт дискриминации, направленный против несовершеннолетних исключительно по признаку их национальности и происхождения, является чрезвычайно серьезным и подрывает основополагающие принципы республики».
Дискриминация по религиозному признаку во Франции является преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до трех лет, напоминает Associated Press.
В 2023 году во Франции было зарегистрировано резкое увеличение числа антисемитских инцидентов после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавшей за этим войны в Газе. Они включали физические нападения, угрозы, вандализм и притеснения, что вызвало тревогу среди еврейских общин и лидеров.
В этом месяце глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон пообещал наказать за акт «антисемитской ненависти» после вырубки оливкового дерева, посаженного в память о молодом французском еврее, который был замучен до смерти в 2006 году.