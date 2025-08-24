Детям из воюющей страны отказали в посещении парка развлечений

«Все началось с граффити, оскорблений и физических нападений, а теперь это буквально запрет для детей в возрасте от восьми до 16 лет», — сказала Данан, добавив, что это напомнило ей о знаке «евреям и собакам вход воспрещен» во время Холокоста. «Ценности Франции были нарушены», — негодует она.