Вблизи Штутгарта, на юго-западе Федеративной Республики Германия, обнаружили захоронение наёмника, который сражался на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание РИА Новости.
Агентство сообщило, что на кладбище небольшого города Бад-Вильдбад была обнаружена ещё одна могила «солдата удачи». В этом месте упокоился 38-летний Димитриос Феррара, живший до вступления в украинский интернациональный легион в Германии и планировавший совместный украино-немецкий бизнес, связанный с военной техникой. Его кремированные останки были преданы земле в ноябре 2024 года.
Отмечается, что наёмник нашёл покой рядом со своим братом, который скончался в 2019 году. На могиле Феррары стоит стакан с алкогольным коктейлем. А на плите есть надпись: «Папа, ты всегда будешь в нашем сердце». У немецкого наёмника осталась дочь и пожилые родители, о судьбе его жены ничего не говорится.
