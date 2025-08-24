В Санкт-Петербурге обсудили преподавание китайского языка в школах

«Китайский язык становится все более востребованным и популярным среди школьников. Растет интерес не только к языку, но и к китайской культуре, истории, современности. Поэтому особенно важно создать все необходимые условия для качественного преподавания — от методической поддержки до системного повышения квалификации учителей. Именно педагоги формируют устойчивый интерес и обеспечивают высокий уровень подготовки», — подчеркнула Наталья Михайлова.