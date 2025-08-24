В Санкт-Петербурге обсудили преподавание китайского языка в школах

Рабочая встреча по развитию кадрового потенциала и повышению квалификации учителей китайского языка в школах состоялась в Санкт-Петербурге в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
В ходе встречи руководитель отдела по европейским делам центра международных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования КНР Ли Хунюй отметила важность кадрового вопроса в области развития преподавания китайского языка. Главный специалист отдела развития образования комитета по образованию Наталья Михайлова представила информацию о перспективах изучения китайского языка в образовательных организациях Санкт‑Петербурга.
«Китайский язык становится все более востребованным и популярным среди школьников. Растет интерес не только к языку, но и к китайской культуре, истории, современности. Поэтому особенно важно создать все необходимые условия для качественного преподавания — от методической поддержки до системного повышения квалификации учителей. Именно педагоги формируют устойчивый интерес и обеспечивают высокий уровень подготовки», — подчеркнула Наталья Михайлова.
Нацпроект «Кадры».
поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.