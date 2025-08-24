Как не болеть осенью: 10 работающих способов укрепить иммунитет

— Особенно хочу обратить внимание на витамин D. Осенью и зимой его дефицит встречается очень часто — именно он снижает устойчивость к инфекциям. Пациентам я советую контролировать уровень этого витамина и при необходимости восполнять его, но только под наблюдением врача, чтобы избежать передозировки. Что касается добавок и витаминов, я всегда напоминаю: их нельзя принимать бесконтрольно. Сегодня многие покупают комплексы «для иммунитета» без анализов и консультаций, а ведь это не всегда безопасно. Гораздо эффективнее сначала понять, чего именно не хватает организму, и только после этого корректировать рацион или назначать препараты, — отметила Наталья Кулигина в беседе с Life.ru.