Москвичи выберут лучшие ландшафтные проекты фестиваля исторических садов

Голосование за лучшие ландшафтные проекты VIII фестиваля исторических садов в музее-заповеднике «Царицыно» открылось на сайте проекта «Активный гражданин». Развитие таких электронных сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Участники могут проголосовать за три понравившихся варианта. Например, в голосовании представлен сад Da Vinci, оформленный в стиле классических садов эпохи Возрождения. В нем есть центральный водоем и беседка-лабиринт, украшенные репродукциями работ Леонардо да Винчи. Дизайнер Оксана Черных презентовала пространство «Исходный код», на который ее вдохновили исследования эколога Сюзанны Симард о коммуникации деревьев через грибковые сети. Еще один из вариантов — сад «(Не) видимое наследие Марии Кюри», посвященный открытиям нобелевского лауреата.
Также участники могут проголосовать за работу, вдохновленную открытиями инженера Владимира Шухова. Композиция «Башня: наука как источник расцвета» показывает, как мысль преобразует пространство, создавая гармонию между технологиями и природой. Еще один объект — «Сад Канта», в котором каждый элемент напоминает о мыслителе и отражает его принципы. Отдать свой голос за понравившийся вариант можно на сайте.
