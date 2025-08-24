Россиянам рассказали, как защититься от нового заразного варианта COVID-19

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Для защиты от нового штамма коронавируса «стратус» важно соблюдать несколько правил, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с «АиФ».
«Чтобы не заболеть, нужно придерживаться правил, о которых и так часто говорят. Следует одеваться по погоде, а также при необходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел», — сказал он.
Кроме того, добавил Онищенко, необходимо соблюдать режим сна и придерживаться правильного питания. Он также отметил, что иммунная система может ослабнуть из-за паник и чрезмерной тревожности.
Штамм XFG «стратус» рекомбинантный: он состоит из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2 и является «потомком» штамма «омикрон». Впервые его зафиксировали в январе.
Эксперты предупреждают, что «стратус» может быть более заразным, чем предыдущие варианты COVID-19, так как мутации позволяют ему обойти иммунную защиту.