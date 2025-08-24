Подмосковные больницы получили оборудование для микрохирургии

Микроскопы для проведения микрохирургических операций поступили в Наро-Фоминскую и Пушкинскую клинические больницы, а также в Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Новая медтехника поступила в травматологические отделения Пушкинской и Наро-Фоминской больниц, а также в отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ. Такие операционные микроскопы позволяют хирургам непосредственно во время вмешательства получать изображение высокой четкости при многократном увеличении. Это повышает эффективность лечения.
«Это уникальное оборудование. Теперь медицинская помощь выйдет на принципиально другой уровень. Микроскоп увеличивает изображение операционного поля, позволяя хирургам с высокой точностью восстанавливать поврежденные нервы, сосуды и сухожилия. Благодаря этому оборудованию наши врачи смогут проводить сложнейшие операции, к примеру, по реплантации оторванных пальцев, восстановлению двигательной функции кисти после тяжелых травм и лечению различных заболеваний», — подчеркнул заведующий отделением травматологии Селятинского подразделения Наро-Фоминской больницы Тавриз Аббасов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.