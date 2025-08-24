В селе Сукко в Краснодарском крае завершились интенсивы Школы юмора

Образовательные интенсивы Школы юмора проходили с 18 по 21 августа в селе Сукко Краснодарского края по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном молодежном центре развития личности.
Мероприятие собрало десятки команд Юниор-лиги КВН, готовящихся к фестивалю команд КВН «Кубок Краснодарского края». Программа школы включала лекции по подготовке сценарного материала и работе с миниатюрами, просмотр и анализ видеоматериала, творческие площадки и игровые практикумы, а также занятия по музыкальному и игровому юмору. Особое внимание уделялось развитию командного взаимодействия, креативного мышления и коммуникативных навыков участников.
Завершающим событием программы стало торжественное награждение участников и команды — победителя школы. Школа юмора Краснодарского края показала, что креатив, игра и юмор становятся не только инструментом личностного развития, но и важной частью молодежной культуры региона.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.