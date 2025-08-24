В Сысерти участники «Бажовской версты» присоединятся к акции «Чистый лес»

Совмещая прогулку по живописным тропам с уборкой мусора, участники не только сохраняют чистоту лесов, но и подают личный пример бережного отношения к природе. В ходе акции каждый может получить мусорный пакет на старте или контрольных пунктах, собрать попавшийся по пути мусор и сдать его в ближайшем пункте приема. За каждый полный пакет в карту участника будет поставлена специальная печать «Чистый лес». Чем больше печатей будет собрано, тем ценнее призы от партнеров проекта можно будет получить на финише.