В Сысерти участники «Бажовской версты» присоединятся к акции «Чистый лес»

Акция «Чистый лес» будет организована в рамках массовой прогулки «Бажовская верста» в городе Сысерти в Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Совмещая прогулку по живописным тропам с уборкой мусора, участники не только сохраняют чистоту лесов, но и подают личный пример бережного отношения к природе. В ходе акции каждый может получить мусорный пакет на старте или контрольных пунктах, собрать попавшийся по пути мусор и сдать его в ближайшем пункте приема. За каждый полный пакет в карту участника будет поставлена специальная печать «Чистый лес». Чем больше печатей будет собрано, тем ценнее призы от партнеров проекта можно будет получить на финише.
Участники отмечают, что формат экологической прогулки вдохновляет и создает особую атмосферу единства и взаимопомощи. Итоги акции будут подведены в день проведения «Бажовской версты». Приняв участие в таком мероприятии, каждый сможет внести реальный вклад в поддержание чистоты уральских лесов и показать пример детям и молодежи.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.