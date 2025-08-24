В социальном центре Санкт-Петербурга прошло занятие по суставной гимнастике

Мастер-класс по суставной гимнастике состоялся в комплексном центре социального обслуживания населения Центрального района Санкт-Петербурга по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации района.
Подготовила и провела занятия заведующий отделением Марина Королева. Во время тренировки особое внимание уделялось упражнениям, которые помогают улучшить гибкость и подвижность суставов.
Марина Королева начала мастер-класс с разминки, чтобы участники подготовили тело к физической активности и избежали травм. Затем получатели соцуслуг в медленном темпе выполняли различные упражнения, направленные на развитие подвижности суставов. Участники отметили, что такие занятия положительно влияют на общее физическое состояние.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.