На Алтае прошел региональный этап Всероссийских юннатских экспедиций

Всего 13 команд юннатов отправились в смоделированную экспедицию. Они прошли несколько станций и выполнили задания, направленные на исследование территории. На станции «Природные следопыты» участники изучали следы зверей, на площадке «Природный анализ» знакомились с разнообразием листьев, на станции «Экологические исследователи» определяли стороны света с помощью природных признаков и могли почувствовать себя участниками «Экологического детектива» на одноименной площадке.