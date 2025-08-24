На Алтае прошел региональный этап Всероссийских юннатских экспедиций

Региональный этап Всероссийский юннатских экспедиций Движения первых состоялся 15 августа в Алтайском крае в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Всего 13 команд юннатов отправились в смоделированную экспедицию. Они прошли несколько станций и выполнили задания, направленные на исследование территории. На станции «Природные следопыты» участники изучали следы зверей, на площадке «Природный анализ» знакомились с разнообразием листьев, на станции «Экологические исследователи» определяли стороны света с помощью природных признаков и могли почувствовать себя участниками «Экологического детектива» на одноименной площадке.
Также юннаты посетили мастер-классы на экологическую тематику от экспертов и специалистов реготделения Движения первых. Ребята сеяли микрозелень, изготавливали кормушки и общались с представителями экологической сферы на встрече-практикуме «Говори с Первыми». По итогам муниципального и регионального этапов лучшие команды рейтинга получат возможность участвовать в федеральном этапе Всероссийских юннатских экспедиций.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.