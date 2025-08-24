В Челябинской области завершился акселератор «Готовый продукт»

Акселератор «Готовый продукт» прошел в Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
На протяжении трех месяцев участники — производители пищевой продукции — совместно с экспертами разрабатывали стратегию развития, проходили обучающие занятия в онлайн- и офлайн-форматах, проводили работы по брендированию и готовили товар к выходу на новые рынки. В этом году акселератор объединил 11 человек, всего за пять лет существования программы к ней присоединилось более 60 представителей бизнес-сообщества.
«Участие в акселераторе позволило нам стать более узнаваемыми, получить информацию о правовой составляющей, например, о том, как нужно оформлять свою продукцию. Также с помощью “Готового продукта” мы зарегистрировали сертификаты на продукцию, а еще смогли поменять внешний вид нашей группы в социальной сети “ВКонтакте”. Сейчас у нас все больше подписчиков и клиентов. И конечно, добавилась возможность участвовать в ярмарках», — отметил один из участников программы — предприниматель из Чебаркульского района Иван Никитин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.