В Челябинской области завершился акселератор «Готовый продукт»

«Участие в акселераторе позволило нам стать более узнаваемыми, получить информацию о правовой составляющей, например, о том, как нужно оформлять свою продукцию. Также с помощью “Готового продукта” мы зарегистрировали сертификаты на продукцию, а еще смогли поменять внешний вид нашей группы в социальной сети “ВКонтакте”. Сейчас у нас все больше подписчиков и клиентов. И конечно, добавилась возможность участвовать в ярмарках», — отметил один из участников программы — предприниматель из Чебаркульского района Иван Никитин.