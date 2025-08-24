В Нижнекамском районе Татарстана установили экопост для контроля воздуха

Седьмой экологический пост для контроля атмосферного воздуха установило предприятие «СИБУР» в селе Прости Нижнекамского района Республики Татарстан. Работы проводились в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в районном исполнительном комитете.
Стационарный пост позволит получать оперативную информацию онлайн-контроля состояния санитарно-защитной зоны вне зависимости от времени суток. Анализировать воздух будут по 19 показателям, данные будут поступать в систему экомониторинга «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) и министерства экологии и природных ресурсов Татарстана каждые 20 минут. Узнать результаты замеров может любой желающий: информация публикуется на сайте «Нижнекамскнефтехима» и оперативно обновляется.
«Всего на территории республики работают 12 станций мониторинга атмосферного воздуха. НКНХ одним из первых, еще в 2017 году, заключил соглашение с министерством экологии о взаимной передаче данных с постов экомониторинга атмосферного воздуха. Мы получаем в общую систему данные с пяти постов предприятия и уже проработали вопрос о получении данных с новых станций», — отметила заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.