В Нижнекамском районе Татарстана установили экопост для контроля воздуха

«Всего на территории республики работают 12 станций мониторинга атмосферного воздуха. НКНХ одним из первых, еще в 2017 году, заключил соглашение с министерством экологии о взаимной передаче данных с постов экомониторинга атмосферного воздуха. Мы получаем в общую систему данные с пяти постов предприятия и уже проработали вопрос о получении данных с новых станций», — отметила заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева.