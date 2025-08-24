В Нижнем Новгороде открылась выставка «Атом. Будущее»

«Я благодарен корпорации “Росатом” за то, что такая выставка открылась именно в Нижегородской области, которая всегда играла особую роль в достижениях атомной промышленности страны. Здесь смогут побывать и нижегородцы, и гости нашего региона, в том числе школьники, наша молодежь, которой и предстоит в ближайшие десятилетия укреплять технологический, научный, инновационный потенциал России», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.