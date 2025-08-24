В Нижнем Новгороде открылась выставка «Атом. Будущее»

Научно-художественная выставка «Атом. Будущее» начала работать 21 августа в Нижнем Новгороде в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Экспозиция была организована госкорпорацией «Росатом». Выставка объединила арт-объекты, мультимедиаинсталляции и макеты передовых проектов атомной науки — от атомных ледоколов и энергетических установок до биопечати и космических технологий. Центральным экспонатом стал арт-объект «Неваляшка», созданный в коллаборации бренда «Хохлома» и «Росатома» специально к 80-летию атомной промышленности России.
«Я благодарен корпорации “Росатом” за то, что такая выставка открылась именно в Нижегородской области, которая всегда играла особую роль в достижениях атомной промышленности страны. Здесь смогут побывать и нижегородцы, и гости нашего региона, в том числе школьники, наша молодежь, которой и предстоит в ближайшие десятилетия укреплять технологический, научный, инновационный потенциал России», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.