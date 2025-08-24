В петербургском центре «КОНТАКТ» детей начали знакомить с профессиями

На другом занятии детям рассказали, что такое ландшафтный дизайн, где можно освоить это направление и в каких компаниях лучше проходить практику и впоследствии трудоустроиться. Каждый из ребят смог попробовать создать свой план участка, оформив его в соответствии с правилами дизайна. В Санкт‑Петербургском государственном аграрном университете воспитанники центра познакомились с историей вуза, направлениями его образовательной деятельности и выдающимися выпускниками. Проект «КОНТАКТ. Профи» завершится 26 августа.