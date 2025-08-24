В петербургском центре «КОНТАКТ» детей начали знакомить с профессиями

Проект «КОНТАКТ. Профи», направленный на приобретение профессиональных компетенций молодежью, запустили в центре «КОНТАКТ» Санкт-Петербурга по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Занятия разбиты по блокам: «Креативная среда», «Умная среда», «Модная среда», «Автомобильная среда», «Агросреда», «Здоровая среда», «Индустриальная среда» и «Социальная среда». Например, в июле воспитанники центра посетили мастер-класс в картинг-центре и узнали, как устроен профессиональный автоспорт. В рамках «Автомобильной среды» подростки узнали все об уходе за интерьером и экстерьером машины, прослушали вводную лекцию и потренировались в нанесении защитного воска и керамического покрытия.
На другом занятии детям рассказали, что такое ландшафтный дизайн, где можно освоить это направление и в каких компаниях лучше проходить практику и впоследствии трудоустроиться. Каждый из ребят смог попробовать создать свой план участка, оформив его в соответствии с правилами дизайна. В Санкт‑Петербургском государственном аграрном университете воспитанники центра познакомились с историей вуза, направлениями его образовательной деятельности и выдающимися выпускниками. Проект «КОНТАКТ. Профи» завершится 26 августа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.