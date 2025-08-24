В Самарской области на предприятии «Тольяттиазот» ускорили производство

На предприятии оптимизировали процесс налива аммиака в железнодорожные цистерны. Специалисты совместно с экспертами регионального центра компетенций провели детальный анализ существующих технологий, выявили узкие места и предложили комплекс мер для повышения эффективности процесса. В результате средний цикл налива аммиака сократился на 15,5%, а время на операции с участием операторов уменьшилось на 22,8%. Также снизилось число операторов, задействованных в процессе налива аммиака на 40%.