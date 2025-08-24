В Самарской области на предприятии «Тольяттиазот» ускорили производство

Пилотный этап внедрения практики бережливого производства завершился в компании «Тольяттиазот» в Самарской области по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
На предприятии оптимизировали процесс налива аммиака в железнодорожные цистерны. Специалисты совместно с экспертами регионального центра компетенций провели детальный анализ существующих технологий, выявили узкие места и предложили комплекс мер для повышения эффективности процесса. В результате средний цикл налива аммиака сократился на 15,5%, а время на операции с участием операторов уменьшилось на 22,8%. Также снизилось число операторов, задействованных в процессе налива аммиака на 40%.
«Мы уделяем особое внимание внедрению современных подходов к управлению производственными процессами. Участие в федеральном проекте “Производительность труда” дало нам возможность системно проанализировать ключевые процессы и найти пути их оптимизации. Результаты пилотного проекта свидетельствуют о том, что даже небольшие изменения могут иметь значительное влияние на эффективность», — отметил главный инженер компании «Тольяттиазот» Андрей Кургин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.