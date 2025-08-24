В Пермский край поступил новый вертолет санитарной авиации

Вертолет Ми-8 получила санитарная авиация Пермского края в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Данная модель вертолета активно применяется для медицинской эвакуации по всей стране. Благодаря своей конфигурации и техническим характеристикам он может работать при экстремально низких температурах, осуществлять взлет и посадку даже на необорудованные площадки. Воздушное судно этого типа развивает скорость до 230 км/ч и может летать на расстояния до 1265 км.
«В Пермском крае наши вертолеты летают с 2021 года. За это время экипажи Национальной службы санитарной авиации (НССА) выполнили более 700 вылетов, благодаря которым помощь воздушной скорой получили свыше тысячи жителей региона, включая 79 детей. Особенно важно оперативно оказывать качественную медицинскую помощь людям, проживающим в труднодоступных районах края. Основной результат, которого мы должны добиться, — это поэтапное увеличение медицинской эвакуации пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток в медучреждения», — отметил первый заместитель генерального директора, главный пилот НССА Олег Король.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.