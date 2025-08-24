В Пермский край поступил новый вертолет санитарной авиации

Данная модель вертолета активно применяется для медицинской эвакуации по всей стране. Благодаря своей конфигурации и техническим характеристикам он может работать при экстремально низких температурах, осуществлять взлет и посадку даже на необорудованные площадки. Воздушное судно этого типа развивает скорость до 230 км/ч и может летать на расстояния до 1265 км.