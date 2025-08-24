В России начнут проверять номера телефонов, привязанных к «Госуслугам»

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В России разработают механизм проверки номеров, привязанных к «Госуслугам», говорится на сайте правительства.
«Разработка и реализация механизмов проверки абонентских номеров, используемых при аутентификации и авторизации пользователей в информационных системах государственных органов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги», — следует из плана по реализации концепции против киберпреступлений.
Механизм позволит:
проверять принадлежность номера пользователю;откреплять его от учетных записей при расторжении договоров об оказании услуг связи.
За разработку отвечают Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ. Ее следует завершить к четвертому кварталу 2026 года.