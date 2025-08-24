Ричмонд
Учащиеся Саратовской области отправились с экспедицией в Мурманскую область

Юные экологи исследуют ледокол «Ленин», предприятие «Атомфлот», Кольскую АЭС и Лапландский природный заповедник.

Источник: Национальные проекты России

Команда школьников и студентов из Саратовской области стала участником научно-исследовательской экспедиции в Мурманскую область. Организация таких путешествий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Минприроды Саратовской области.

С 20 по 26 августа юные экологи исследуют самые интересные места северного региона. Ребят ждут ключевые локации юбилейной Менделеевской экологической экспедиции: атомный ледокол «Ленин», село Териберка, «Атомфлот», Кольская атомная электростанция и Лапландский природный заповедник.

«Ребята познакомятся с особенностями природы этого замечательного края, освоят методы мониторинга водных объектов Арктики. В программе запланированы увлекательные исследования, экологические квесты, практикумы, ток-шоу, новые знакомства с единомышленниками и многое другое», — отметила заведующая кафедрой «Экология и техносферная безопасность» Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина Елена Тихомирова.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.