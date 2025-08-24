В детском лагере Красноярска прошел День цифры

Лекцию и квиз организовали для участников Дня цифры в детском оздоровительном лагере «Восток» Красноярска по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития Красноярского края.
Занятие провел министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. Он рассказал ребятам о том, что такое искусственный интеллект (ИИ), где в современном мире применяется эта технология и как уже используется в различных сферах жизни региона. Кроме того, подростки поучаствовали в интерактивном квизе, посвященном ИИ. Они разбились на команды, отвечали на разнообразные вопросы о работе нейронных сетей и пробовали отличить результаты работы искусственного интеллекта от деятельности человека.
«Федеральный проект реализуется уже несколько лет. Красноярский край активно участвует в нем. Я лично провожу лекции для ребят, рассказываю об отрасли информационных технологий и о востребованных ИТ-профессиях. На таких уроках всегда придумываем интерактивные форматы. В ходе занятий ребята всегда задают много вопросов, у нас получается живой интересный диалог. В этот раз школьники интересовались тем, какую профессию выбрать, чтобы она была актуальна в будущем, какие направления в отрасли ИТ наиболее востребованы, может ли искусственный интеллект полностью заменить человека и другие вопросы», — отметил Николай Распопин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.