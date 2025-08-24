В детском лагере Красноярска прошел День цифры

«Федеральный проект реализуется уже несколько лет. Красноярский край активно участвует в нем. Я лично провожу лекции для ребят, рассказываю об отрасли информационных технологий и о востребованных ИТ-профессиях. На таких уроках всегда придумываем интерактивные форматы. В ходе занятий ребята всегда задают много вопросов, у нас получается живой интересный диалог. В этот раз школьники интересовались тем, какую профессию выбрать, чтобы она была актуальна в будущем, какие направления в отрасли ИТ наиболее востребованы, может ли искусственный интеллект полностью заменить человека и другие вопросы», — отметил Николай Распопин.