В Иркутске во время профилактической акции обследовали свыше 840 человек

Консультации и диагностику провели на базе мобильных диагностических комплексов и тест-мобилей. Для детей организовали экспресс-анализ крови на глюкозу, измерение артериального давления и антропометрических данных, а также пульсоксиметрию. Для взрослых посетителей была доступна экспресс-диагностика на глюкозу, холестерин, ВИЧ, гепатиты и сифилис. Также им выполняли ультразвуковое исследование щитовидной железы и почек, электрокардиографию, маммографию и флюорографию. Кроме того, участникам акции проводили исследования новообразований кожи. Консультации вели нарколог, психолог и онколог.