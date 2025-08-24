В Иркутске во время профилактической акции обследовали свыше 840 человек

Обследования во время профилактической акции, которая состоялась 20 августа в Иркутске по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», прошли 849 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
Консультации и диагностику провели на базе мобильных диагностических комплексов и тест-мобилей. Для детей организовали экспресс-анализ крови на глюкозу, измерение артериального давления и антропометрических данных, а также пульсоксиметрию. Для взрослых посетителей была доступна экспресс-диагностика на глюкозу, холестерин, ВИЧ, гепатиты и сифилис. Также им выполняли ультразвуковое исследование щитовидной железы и почек, электрокардиографию, маммографию и флюорографию. Кроме того, участникам акции проводили исследования новообразований кожи. Консультации вели нарколог, психолог и онколог.
«День здоровья — это отличная возможность для всей семьи уделить внимание своему здоровью, пройти необходимые обследования и получить консультации квалифицированных специалистов. Благодаря серии выездных профилактических мероприятий начиная с апреля дополнительно удалось охватить обследованиями около 5 тысяч человек. Выезды в места с большой проходимостью позволяют обследовать разные категории населения», — отметил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.