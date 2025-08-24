В архив Санкт-Петербурга передали документы проектного института

Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга принял на хранение управленческую документацию Государственного проектного института «Ленпроектстальконструкция». Такую работу проводят в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в архивном комитете города.
Институт стал ключевым участником восстановления промышленности СССР после Великой Отечественной войны. Его основными задачами были проектирование металлоконструкций для промышленных зданий, мостов и спецсооружений, а также участие в восстановлении объектов тяжелой индустрии. По проектам института возведены конструкции аэровокзала Пулково, концертного зала «Октябрьский», гостиницы «Ленинград» и лыжного трамплина в Кавголове.
Среди переданных в архив документов — приказы вышестоящих организаций, распоряжения по институту, протоколы заседаний технического совета, планы мероприятий по внедрению новой техники, отчеты по основной деятельности за 1944−1994 годы. Эти материалы являются ценным свидетельством научно-технических принципов, заложивших основу для современных стандартов промышленного строительства.
