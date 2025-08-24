В центре Москвы началось строительство домов по программе реновации

«В 2025 году в трех районах центра Москвы началось возведение четырех новостроек по программе реновации. В одной из них, расположенной на 2-й Дубровской улице, предусмотрено 108 квартир. Сейчас на объекте ведется устройство фундамента. В двух жилых комплексах на улице Госпитальный Вал будет суммарно 453 квартиры, а в доме на улице Леснорядской участникам программы реновации предоставят 237 квартир. На площадках ведутся монолитные работы в подземной и надземной частях зданий», — подчеркнул Владислав Овчинский.