В центре Москвы началось строительство домов по программе реновации

Четыре дома начали возводить в центре Москвы по программе реновации в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил министр правительства города, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройки расположатся недалеко от станций метро «Красносельская», «Пролетарская», «Лефортово» и «Электрозаводская» в районах с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. Суммарно в них разместят 798 квартир, а общая площадь зданий превысит 80 тыс. кв. м. В домах будут сквозные подъезды с высокими потолками и витражным остеклением. Там смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов.
«В 2025 году в трех районах центра Москвы началось возведение четырех новостроек по программе реновации. В одной из них, расположенной на 2-й Дубровской улице, предусмотрено 108 квартир. Сейчас на объекте ведется устройство фундамента. В двух жилых комплексах на улице Госпитальный Вал будет суммарно 453 квартиры, а в доме на улице Леснорядской участникам программы реновации предоставят 237 квартир. На площадках ведутся монолитные работы в подземной и надземной частях зданий», — подчеркнул Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.