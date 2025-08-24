Более 30 школ Челябинска получили учебное оборудование для кабинетов

Техника и инвентарь для кабинетов труда и основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) поступили в 31 школу Челябинска по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по делам образования.
Кабинеты ОБЗР теперь оснащены современным оборудованием, включая манекены для отработки навыков первой помощи, тренажеры по гражданской обороне и новые медицинские комплекты. Кабинеты технологии также прошли модернизацию. Для юношей приобрели новые механические станки и инструменты для дерево- и металлообработки, что даст возможность ученикам глубже освоить секреты столярного дела — от основ обработки древесины до создания сложных и полезных изделий.
В кабинетах труда для учениц появились современные швейные машины и наборы для приготовления пищи, включая холодильники, электроплиты с духовкой, миксеры и разнообразную кухонную утварь. Это позволит развивать кулинарные навыки и творческий подход к домашнему хозяйству.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.