В Ишимбайском районе Башкирии прошел этап фестиваля «Земля спорта»

«У Ишимбайского района серьезный спортивный потенциал, и наша общая задача — использовать его в полной мере, в первую очередь для развития массового спорта. Такие фестивали, как “Земля спорта”, дают возможность проявить себя в спорте всем желающим, выявить свои спортивные интересы и возможности», — отметил президент Федерации мас-рестлинга Республики Башкортостан Раиль Бикмаев.