В Ишимбайском районе Башкирии прошел этап фестиваля «Земля спорта»

Региональный этап Всероссийского фестиваля «Земля спорта» состоялся в Ишимбайском районе Республики Башкортостан в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в районном управлении физической культуры, спорта и туризма.
На спортивных площадках, организованных у подножия горы Торатау, все желающие смогли попробовать свои силы в разных дисциплинах: футболе, волейболе, борьбе, мас-рестлинге, силовом экстриме, лапте и сдаче норм ГТО. Председатель Ишимбайского управления физической культуры, спорта и туризма Марат Зарипов отметил, что данное спортивное мероприятие дало хороший рывок к занятиям спортом и вдохновило на новые достижения.
«У Ишимбайского района серьезный спортивный потенциал, и наша общая задача — использовать его в полной мере, в первую очередь для развития массового спорта. Такие фестивали, как “Земля спорта”, дают возможность проявить себя в спорте всем желающим, выявить свои спортивные интересы и возможности», — отметил президент Федерации мас-рестлинга Республики Башкортостан Раиль Бикмаев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.