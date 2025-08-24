Ричмонд
Мошенники похитили у пенсионера средства с помощью игры на смартфоне

Мошенники похитили у пенсионера 4 миллиона рублей с помощью мобильной игры.

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мошенники стали размещать рекламные объявления о выплатах для «рожденных в СССР» в играх на телефоне для привлечения внимания пенсионеров, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В управлении рассказали о пенсионере, который проводил время за игрой в «Длинные нарды» на смартфоне.

«В какой-то момент между ходами ему показали рекламный баннер, обещающий выплаты и бонусы гражданам, рожденным в СССР. Объявление было стилизовано под официальное уведомление с логотипами банка и содержало призыв заполнить анкету», — говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что после заполнения анкеты с россиянином связался мошенник, который предложил «20 бесплатных акций», которые можно «инвестировать через партнерскую платформу».

«Результатом взаимодействия с фэйковым брокерским порталом стало хищение суммы, превышающей 4 миллиона рублей», — заключили в ведомстве.