Подмосковье на 21% увеличило экспорт продукции АПК во Вьетнам

Сегодня товары агропрома Московской области поставляются в более чем 80 стран мира. В прошлом году регион занял четвертое место в России по экспорту в стоимостном выражении. При этом на долю Подмосковья пришелся наибольший объем поставок отдельных видов продуктов, в числе которых говядина, свинина, мясо птицы, охлажденная рыба, сыры и творог, кисломолочная продукция, напитки и продукты переработки фруктов, овощей и орехов.