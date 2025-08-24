Подмосковье на 21% увеличило экспорт продукции АПК во Вьетнам

Сельхозпредприятия Московской области экспортировали во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции в январе-июле 2025 года — это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитие внешней торговли соответствует задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«За семь месяцев Московская область экспортировала во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост составил 21% в натуральном выражении (по объему) и 39% — в стоимостном», — следует из сообщения.
Ключевой товарной позицией стала мясная продукция. Во Вьетнам было поставлено более 5 тысяч тонн мяса птицы, 1,4 тысячи тонн свинины, свыше 360 тонн говядины и около 146 тонн прочих видов мяса. Кроме этого, в структуре экспорта значительную долю занимают колбасные изделия.
Сегодня товары агропрома Московской области поставляются в более чем 80 стран мира. В прошлом году регион занял четвертое место в России по экспорту в стоимостном выражении. При этом на долю Подмосковья пришелся наибольший объем поставок отдельных видов продуктов, в числе которых говядина, свинина, мясо птицы, охлажденная рыба, сыры и творог, кисломолочная продукция, напитки и продукты переработки фруктов, овощей и орехов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт».
предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.