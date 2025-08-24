В Семилукском районе отремонтировали участок дороги до Воронежа

Два участка дороги Обход города Воронежа — город Воронеж привели в нормативное состояние в Семилукском районе Воронежской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.
Трасса, соединяющая Воронеж и город Семилуки, отличается крутыми спусками, что делает ее особенно опасной в зимний период. В этом году ремонтные работы на дороге были выполнены в рекордно сжатые сроки — за десять дней. Специалисты подрядной организации демонтировали старое покрытие и уложили два слоя нового, имеющее повышенную прочность и износостойкость. Кроме того, вдоль участков трассы отремонтировали остановки и обустроили подъезды к ним.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.