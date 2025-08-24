В Семилукском районе отремонтировали участок дороги до Воронежа

Трасса, соединяющая Воронеж и город Семилуки, отличается крутыми спусками, что делает ее особенно опасной в зимний период. В этом году ремонтные работы на дороге были выполнены в рекордно сжатые сроки — за десять дней. Специалисты подрядной организации демонтировали старое покрытие и уложили два слоя нового, имеющее повышенную прочность и износостойкость. Кроме того, вдоль участков трассы отремонтировали остановки и обустроили подъезды к ним.