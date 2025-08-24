В Тюменской области обсудят развитие экспорта через онлайн-сервисы

Единая инвестиционная команда Тюменской области в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» проведет для предпринимателей вебинар «Введение в онлайн-экспорт». Мероприятие состоится 2 сентября, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
«Онлайн-сервисы и инструменты — это один из перспективных каналов развития экспортной деятельности, отличная возможность для предпринимателей нарастить продажи за рубеж», — отметил пресс-секретарь департамента Дмитрий Утьев.
Вебинар нацелен на новичков в сфере онлайн-экспорта. Эксперты подробно объяснят, чем отличаются маркетплейсы от интернет-магазинов, что такое SEO-оптимизация карточки товара, как использовать соцсети для продаж и продвижения продукции, а также расскажут об особенностях логистики до складов и покупателя.
Кроме того, в рамках вебинара слушатели смогут лично задать спикеру вопрос и получить ответы в прямом эфире. Для участия в мероприятии требуется регистрация по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт».
предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.