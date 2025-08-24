В Тюменской области обсудят развитие экспорта через онлайн-сервисы

Вебинар нацелен на новичков в сфере онлайн-экспорта. Эксперты подробно объяснят, чем отличаются маркетплейсы от интернет-магазинов, что такое SEO-оптимизация карточки товара, как использовать соцсети для продаж и продвижения продукции, а также расскажут об особенностях логистики до складов и покупателя.