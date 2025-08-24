На улице Дзержинского в Семилуках Воронежской области высадят липы и клены

Улицу Дзержинского в центре города Семилуки Воронежской области украсят липами и кленами в ходе благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Семилукского муниципального района.
К обновлению общественного пространства специалисты приступили в этом году. Особое внимание уделяется озеленению улицы — для насаждений уже смонтированы системы автополива. Изначально предполагалось, что в рамках работ высадят катальпы и остролистные клены — более 190 крупномеров, однако позже было принято решение заменить катальпы на липы.
«После консультаций со специалистами из местных питомников приняли решение, что обновленное общественное пространство вместо катальп украсят липы. Они легче приживаются в условиях городской среды, имеют красивую пирамидальную форму кроны, листья интересной формы и приятный аромат при цветении. Дополнительно добавим озеленение участков у почты и до улицы Крупской. На последнем участке также планируем заменить старые тополя новыми деревьями. Приступим к запланированным работам, как и полагается, осенью», — рассказал глава администрации Семилукского района Максим Зацепин.
Отмечается, что на улице Дзержинского уже выполнена значительная часть работ по обустройству пешеходных дорожек. На данном этапе новую плитку укладывают рядом с торговым центром у дома № 9, позже подрядчик приступит к благоустройству на участке от улицы Гагарина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.