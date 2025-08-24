На улице Дзержинского в Семилуках Воронежской области высадят липы и клены

«После консультаций со специалистами из местных питомников приняли решение, что обновленное общественное пространство вместо катальп украсят липы. Они легче приживаются в условиях городской среды, имеют красивую пирамидальную форму кроны, листья интересной формы и приятный аромат при цветении. Дополнительно добавим озеленение участков у почты и до улицы Крупской. На последнем участке также планируем заменить старые тополя новыми деревьями. Приступим к запланированным работам, как и полагается, осенью», — рассказал глава администрации Семилукского района Максим Зацепин.